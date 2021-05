Alessandro Borghese, quanti ne ha? | Foto pazzesca (Di giovedì 6 maggio 2021) Avete mai visto quanti tatuaggi ha Alessandro Borghese? Sotto la divisa, lo chef ne nasconde moltissimi. Ecco la Foto. Alessandro Borghese (Getty Images)Uno dei cuochi e personaggi televisivi più amati di sempre! Alessandro Borghese con il suo 4 ristoranti è sempre sulla cresta del successo. Ma non solo! Stasera torna su TV8 Cuochi d’Ialia, il programma condotto da Borghese in cui due cuochi si sfidano a colpi di cucina. A giudicare le pietanze e a decretare il vincitore è la giuria composta dai due chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Oltre ad essere uno chef affermato, Alessandro Borgehse ha una vera e propria anima rock e i suoi tatuaggi lo dimostrano. Avete visto quanti ne ha? Ecco la ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Avete mai vistotatuaggi ha? Sotto la divisa, lo chef ne nasconde moltissimi. Ecco la(Getty Images)Uno dei cuochi e personaggi televisivi più amati di sempre!con il suo 4 ristoranti è sempre sulla cresta del successo. Ma non solo! Stasera torna su TV8 Cuochi d’Ialia, il programma condotto dain cui due cuochi si sfidano a colpi di cucina. A giudicare le pietanze e a decretare il vincitore è la giuria composta dai due chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Oltre ad essere uno chef affermato,Borgehse ha una vera e propria anima rock e i suoi tatuaggi lo dimostrano. Avete vistone ha? Ecco la ...

