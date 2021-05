Albertini non sarà il candidato del centrodestra: 'Avrei voluto Sala come vice' (Di giovedì 6 maggio 2021) Comunali Milano, Salvini stuzzicato dal 'ritorno' di Albertini 15 aprile 2021 Albertini sempre più corteggiato dal centrodestra per sfidare Sala 18 aprile 2021 Albertini sarebbe un ottimo sindaco, ha ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 6 maggio 2021) Comunali Milano, Salvini stuzzicato dal 'ritorno' di15 aprile 2021sempre più corteggiato dalper sfidare18 aprile 2021sarebbe un ottimo sindaco, ha ...

Advertising

BeppeSala : Albertini oggi nella sua lettera dice che mi avrebbe voluto come vicesindaco. Lo ringrazio per le sue parole e per… - CanzioDusi : RT @Miti_Vigliero: Albertini gela Salvini e non si candida: “Ma avrei scelto Sala come vice-sindaco” - Miti_Vigliero : Albertini gela Salvini e non si candida: “Ma avrei scelto Sala come vice-sindaco” - erikpaga13 : @MassimoCorsaro a me Albertini è sempre piaciuto, però che il cdx milanese negli ultimi decenni non abbia prodotto… - Max_Alle : RT @BeppeSala: Albertini oggi nella sua lettera dice che mi avrebbe voluto come vicesindaco. Lo ringrazio per le sue parole e per la sua st… -