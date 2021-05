Alaba saluta il Bayern Monaco | «Lascio con le lacrime agli occhi»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Davidha parlato al sito ufficiale deldando, di fatto, l’addio al club bavarese Davidha parlato al sito ufficiale deldando l’addio al club e a tutti i tifosi. Al giocatore austriaco presto si spalancheranno le porte del Real Madrid. ADDIO – «C’è ancora un po’ di tempo prima che me ne vada, e al momento non riesco a comprendere completamente cosa voglia dire. Ma ad essere sincero, ci sono giorni in cui mi ritrovo a guardare indietro e ripenso ad ogni momento speciale vissuto qui al. Penso sia stato davvero tutto fantastico”. “Cosa mi mancherà di più? Lo spogliatoio e i miei compagni di squadra, i tifosi allo stadio, l’atmosfera a Säbener Straße dove all’inizio ho trascorso due anni negli alloggi ...

Davidil Bayern Monaco . Il 28enne austriaco non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza a giugno e lascerà dunque il club bavarese dopo ben 13 stagioni in cui ha vinto tutto, compreso il ...Javi Martinez non rinnoverà con il Bayern Monaco: addio a fine stagione a parametro zero. L'annuncio ufficiale del club Dopo Flick e, il Bayern Monacoun'altra colonna della squadra. Come annunciato dal club bavarese attraverso un comunicato ufficiale, anche Javi Martinez lascerà la società a fine stagione dopo la ...Bayern Monaco, David Alaba ai saluti: "Lascio il club con le lacrime agli occhi ma per crescere devi lasciare la tua "comfort zone"".David Alaba ha parlato al sito ufficiale del Bayern Monaco dando, di fatto, l’addio al club bavarese David Alaba ha parlato al sito ufficiale del Bayern Monaco dando l’addio al club e a tutti i tifosi ...