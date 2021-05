Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 6 maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) vaccini anti-Covid in Italia: l’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 6 maggio 2021 Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, giovedì 6 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 7.00 – sono state somministrate 411.275 dosi di vaccino. Il 25,5 per cento della popolazione ha preso la prima dose e l’11,1 per cento ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021)in: l’sulleQual è la situazione deiinad oggi, giovedì 6? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ore 7.00 –411.275di vaccino. Il 25,5 per cento della popolazione ha preso la prima dose e l’11,1 per cento ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento vaccini Vaccinazioni e prime dosi: ci sono comuni lanciati verso il 50% Il Bresciano ha superato la soglia del 30% , e con l'ultimo aggiornamento - quello che congela la situazione alle 23 del 4 maggio - ha guadagnato un altro punto ...prime dosi ( 341.081 ) dei vaccini ...

ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna,inchiesta su furbetti vaccino A proposito di vaccini, ammonta a 545.676 il totale delle dosi somministrate in Sardegna dall'... Per quanto riguarda i nuovi contagi, invece, il numero resta ancora sopra 100: nell'aggiornamento ...

Le notizie del 5 maggio sul Coronavirus: Usa favorevoli a rimuovere i brevetti sui vaccini Fanpage.it Via i brevetti dai vaccini Stati Uniti favorevoli 'Vogliamo. premiare le persone. che hanno mostrato responsabilità'. 'Si tratta di una crisi straordinaria'. 2 Washington. Gli Usa (in foto il presidente Joe Biden) hanno annunciato di essere a favore ...

Covid Lazio, 838 casi su oltre 36mila test. DIRETTA Nel Lazio ieri su oltre 17mila tamponi (+1.816) e quasi 19mila antigenici, per un totale di oltre 36mila test, si sono registrati 838 casi positivi (+35), 39 decessi (+3) e +1.880 guariti. (TUTTI GLI ...

