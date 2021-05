Ag. Jorginho: “Milan? Con 50 milioni e un buon contratto ci si può pensare” (Di giovedì 6 maggio 2021) Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato di un'eventuale tentativo del Milan per riportare in Italia il suo assistito. Ecco la risposta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 maggio 2021) Joao Santos, agente di, ha parlato di un'eventuale tentativo delper riportare in Italia il suo assistito. Ecco la risposta

Advertising

TommiCasalini : @PianetaMilan Jorginho sarebbe il chiaro segnale del prossimo allenatore del Milan?? - PianetaMilan : L'agente di #Jorginho non chiude al #Milan, anzi ???? Queste le dichiarazioni ??? - sportli26181512 : Agente Jorginho: 'Vuole tornare in Italia, il Napoli non chiama. Milan? Servono 50 milioni': Il procuratore del cen… - cclatwe : Se non s'imporrà un tetto al costo dei cartellini, agli ingaggi e alle % dei procuratori dei giocatori il mondo del… - cmdotcom : Agente #Jorginho: 'Vuole tornare in Italia, il #Napoli non chiama. #Milan? Servono 50 milioni'… -