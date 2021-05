Africa Unite: 40 anni di reggae (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli Africa Unite sono il reggae italiano. Da quarant'anni. Lo dicono la qualità dei loro dischi e delle centinaia di concerti in Italia e non solo. Sono un anniversario importante 40 anni di musica, e gli Africa Unite lo celebreranno l'11 maggio, il giorno della morte di Bob Marley, con un concerto live in streaming su Bandcamp (questo il link per acquistare i biglietti) Durante il live presenteranno alcuni dei brani storici del loro repertorio e le nuove versioni dell'album People Pie (1991) che hanno completamente ri-registrato e re-interpretato in questi mesi di isolamento e che, a partire da maggio, saranno ripubblicate da Believe sulle piattaforme di streaming e digital store insieme a Mjekrari (1987) e 'Llaka! (1987), i primi due album della ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 maggio 2021) Glisono ilitaliano. Da quarant'. Lo dicono la qualità dei loro dischi e delle centinaia di concerti in Italia e non solo. Sono unversario importante 40di musica, e glilo celebreranno l'11 maggio, il giorno della morte di Bob Marley, con un concerto live in streaming su Bandcamp (questo il link per acquistare i biglietti) Durante il live presenteranno alcuni dei brani storici del loro repertorio e le nuove versioni dell'album People Pie (1991) che hanno completamente ri-registrato e re-interpretato in questi mesi di isolamento e che, a partire da maggio, saranno ripubblicate da Believe sulle piattaforme di streaming e digital store insieme a Mjekrari (1987) e 'Llaka! (1987), i primi due album della ...

