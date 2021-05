Achille Lauro, sfogo improvviso sui social: “È venuto il momento di farlo” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il noto cantante Achille Lauro si affida ai social per sfogarsi contro le critiche. In un post l’artista fornisce delle spiegazioni adeguate. L’artista si sfoga sui social (Getty Images)Una foto in gabbia, con l’espressione imbronciata di chi ne ha sentite molte. Si presenta così ai fan su Instagram Achille Lauro, che da cantante emergente si sta affermando sempre più sul panorama e su palcoscenici nazionali ed internazionali. Leggi anche-> Gilles Rocca risponde alle critiche dopo l’Isola: “Ho deciso di parlare” L’artista si è sfogato in un post per il trattamento ricevuto in questi giorni. Secondo lui le critiche mosse nei suoi confronti sono eccessive e denotano una scarsa informazione, soprattutto per quel che riguarda la sua vita personale e il rapporto con gli ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 maggio 2021) Il noto cantantesi affida aiper sfogarsi contro le critiche. In un post l’artista fornisce delle spiegazioni adeguate. L’artista si sfoga sui(Getty Images)Una foto in gabbia, con l’espressione imbronciata di chi ne ha sentite molte. Si presenta così ai fan su Instagram, che da cantante emergente si sta affermando sempre più sul panorama e su palcoscenici nazionali ed internazionali. Leggi anche-> Gilles Rocca risponde alle critiche dopo l’Isola: “Ho deciso di parlare” L’artista si è sfogato in un post per il trattamento ricevuto in questi giorni. Secondo lui le critiche mosse nei suoi confronti sono eccessive e denotano una scarsa informazione, soprattutto per quel che riguarda la sua vita personale e il rapporto con gli ...

Advertising

RadioItalia : Achille Lauro a cuore aperto: 'Non metto la mia vita privata in piazza sui social ma ho capito che, in alcuni momen… - Radio105 : Achille Lauro, lo sfogo: 'Mi hanno umiliato pensando che sia un pagliaccio' ?? @AchilleIDOL #achillelauro - FraaaGG : Achille Lauro sei immenso. E come al solito voi, bravi solo a puntare il dito per acchiappare likes in grado di p… - Criss16_ : RT @emptiness00_: Ma come mai achille lauro ora non è in tendenza? Lo avete fatto solo quando lo avete sottoposto ad una gogna mediatica...… - Precarioillumi1 : Tra un bacio con Fedez e uno con Celentano che scegliereste voi donne? Achille Lauro? -