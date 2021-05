Achille Lauro replica a Pio e Amedeo: “La realtà non è solo quella che vedete sui giornali” (Di giovedì 6 maggio 2021) Si attendeva da giorni e finalmente è arrivato. Il pensiero di Achille Lauro sulla recente polemica che ha riguardato Pio e Amedeo è lungo e articolato, con punti che toccano anche il suo vissuto personale e che non è solito raccontare in pubblico. Il motivo di questa riflessione è noto da giorni e riguarda il monologo interpretato a Felicissima Sera sul politicamente corretto. I due comici pugliesi hanno toccato l’argomento secondo il loro stile, che però non è piaciuto a tutti. Achille Lauro è stato anche ospite del fortunato show del venerdì sera in una delle ultime puntate, dove ha interpretato una versione riveduta e corretta di Rolls Royce, per l’occasione diventata Fiat Punto. Nella lunga osservazione affidata ai suoi canali social ufficiali, l’artista di Marilù sembra prendere le distanze dal ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021) Si attendeva da giorni e finalmente è arrivato. Il pensiero disulla recente polemica che ha riguardato Pio eè lungo e articolato, con punti che toccano anche il suo vissuto personale e che non è solito raccontare in pubblico. Il motivo di questa riflessione è noto da giorni e riguarda il monologo interpretato a Felicissima Sera sul politicamente corretto. I due comici pugliesi hanno toccato l’argomento secondo il loro stile, che però non è piaciuto a tutti.è stato anche ospite del fortunato show del venerdì sera in una delle ultime puntate, dove ha interpretato una versione riveduta e corretta di Rolls Royce, per l’occasione diventata Fiat Punto. Nella lunga osservazione affidata ai suoi canali social ufficiali, l’artista di Marilù sembra prendere le distanze dal ...

