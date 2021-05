Accusa | e-commerce per circa 630 milioni di euro complessivi in evasione d’imposta | indagati centinaia di imprenditori Guardia di finanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati difiscale, in particolare in materia di I.V.A., nel settore dell’e-, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al Fisco per un totale superiore ai 330di, in due anni. Le attività investigative hanno consentito, nello specifico, di individuare un centinaio di soggetti residenti e una decina di soggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori indi ...

