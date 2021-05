“Abolire la legge Severino”. Salvini provoca di nuovo il governo: ora vuole raccogliere firme coi radicali per un referendum sulla giustizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sorta di riforma della giustizia a colpi di referendum. È l’ultima provocazione di Matteo Salvini. Incurante del fatto che il suo partito fa parte della maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi, il leader della Lega ha deciso di rilanciare la proposta dei radicali: firme per chiedere un referendum. E in questo modo riformare la giustizia. Il tutto nello stesso giorno in cui proprio il centrodestra ha bloccato il deposito del testo base della legge sul suicidio assistito, storico cavallo di battaglia proprio dei radicali. Ma andiamo con ordine. La provocazione di Salvini arriva dagli studi di Porta a Porta. “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Una sorta di riforma dellaa colpi di. È l’ultimazione di Matteo. Incurante del fatto che il suo partito fa parte della maggioranza che sostiene ildi Mario Draghi, il leader della Lega ha deciso di rilanciare la proposta deiper chiedere un. E in questo modo riformare la. Il tutto nello stesso giorno in cui proprio il centrodestra ha bloccato il deposito del testo base dellasul suicidio assistito, storico cavallo di battaglia proprio dei. Ma andiamo con ordine. Lazione diarriva dagli studi di Porta a Porta. “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai ...

