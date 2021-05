A2a | Patuano | ‘performance significative nonostante pandemia’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag.(Adnkronos) – “Nell’anno in cui la pandemia provocava una brusca frenata nel percorso di realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, A2a non ha ridotto il suo impegno e ha ottenutoperformance di sostenibilità unite a rilevanti risultati economici”. Lo ha detto il presidente di A2a, Marco, commentando i risultati del bilancio integrato 2020 della società, dal quale emerge che nel 2020 il gruppo ha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'ha affermato oggi Marco Patuano, il presidente di A2A intervenendo al webinar organizzato da askanews e dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo sul tema dell'economia circolare e del Pnrr.
(Teleborsa) - Ammonta a 1,85 miliardi di euro il valore economico distribuito agli stakeholder sui territori nel 2020. E' quanto riporta il Bilancio integrato di A2A i cui risultati "confermano l'impe ...