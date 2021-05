A2a | in 2020 distribuiti 1 | 85 mld a stakeholder sui territori 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Nell’impegno di A2a per un’economia low carbon ha dato risultati significativi: minor utilizzo dei combustibili fossili e aumento del 6% della produzione di energia da fonti rinnovabili, arrivata al 33% della generazione totale del gruppo. E’ infatti diminuito del 10% il fattore di emissione rispetto al 2019 (310 g/kWh nel), in linea con l’obiettivo dello science based target initiative (Sbti). Inoltre, grazie all’utilizzo delle rinnovabili, della cogenerazione e del recupero di energia dai rifiuti, la life company ha evitato l’emissione di 4 milioni di tonnellate di Co2 (+14% rispetto al 2019). Nel settore ambientale ilha registrato un aumento di due punti percentuali nella raccolta differenziata, che ha raggiunto una media del 71% nei comuni serviti dal gruppo. Inoltre, in ottica di economia circolare, ...