A Quiet Place 2, il trailer finale in italiano: "Il silenzio non vi basterà" (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel trailer finale in italiano di A Quiet Place 2, horror interpretato da Emily Blunt e diretto dal marito John Krasinski, suspence e orrore, ma anche tante scene cariche di adrenalina. Dopo i numerosi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, A Quiet Place 2 sta finalmente per uscire nei cinema italiani il 24 giugno. Nel frattempo ecco svelato il trailer finale italiano con Emily Blunt, che anticipa un film più ricco di scene d'azione, rispetto al primo capitolo. Nel trailer ita di A Quiet Place 2 ritroviamo i protagonisti del primo film alle prese con scene ad alta tensione ma anche d'azione. Questa la sinossi di A Quiet Place 2: Dopo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Nelindi A2, horror interpretato da Emily Blunt e diretto dal marito John Krasinski, suspence e orrore, ma anche tante scene cariche di adrenalina. Dopo i numerosi ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, A2 sta finalmente per uscire nei cinema italiani il 24 giugno. Nel frattempo ecco svelato ilcon Emily Blunt, che anticipa un film più ricco di scene d'azione, rispetto al primo capitolo. Nelita di A2 ritroviamo i protagonisti del primo film alle prese con scene ad alta tensione ma anche d'azione. Questa la sinossi di A2: Dopo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? A Quiet Place 2, il trailer finale in italiano: 'Il silenzio non vi basterà' - margoliax : Emily Blunt vinse il SAG (nel 2019) per il suo ruolo nel primo capitolo di 'A quiet place'. - NAQB_official : Il final trailer di A Quiet Place 2. Vi ispira questo sequel? #AQuietPlace2 - jessdeukie : covid levati dal cazzo devo guardare a quiet place al cinema - frrishavocadu : Come mi gasa il trailer di A Quiet Place Part 2 adesso URLO -