A nuoto da Ventimiglia a Trieste senza una gamba | l' incredibile tentativo di Salvatore Cimmino

(Di giovedì 6 maggio 2021) Prenderà il via l’8 maggio alle ore 9 dalla spiaggia diil “ Giro d’Italia a2021, per i diritti delle persone con disabilità ” nell’ambito del progetto “Anei mari...

Salvatore Cimmino partirà da, prima tappa del " Giro d'Italia a" che vuole intraprendere per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'integrazione delle persone .con ...Parte sabato prossimo, da, il Giro d'Italia adi Salvatore Cimmino, 56 anni, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma romano di adozione, che all'età di 15 anni subì l'amputazione di una ...Girare l’Italia a nuoto, da Ventimiglia a Trieste, per portare alla luce i tanti temi legati al mondo della disabilità. Salvatore Cimmino, 56 anni, vuole sfidare sé stesso e i limiti umani per nuotare ...Prenderà il via l’8 maggio alle ore 9 dalla spiaggia di Ventimiglia il “ Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle persone con disabilità ” ...