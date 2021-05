A Bergamo manifestazione a sostegno del Ddl Zan

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Ddl Zan è al centro del dibattito pubblico e politico. E il discorso che il rapper Fedez ha tenuto sul palco del concerto del Primo Maggio in cui ha attaccato la Lega per il suo ostruzionismo nei confronti del disegno di legge, è stata solo la ciliegina sulla torta. La Commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato la discussione del disegno di legge Zan (che prende il nome del deputato del Partito Democratico che lo aveva presentato, Alessandro Zan) contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. Dopo settimane di discussioni e di accuse di ostruzionismo, è il passaggio che avvia l’iter perché sia discusso e messo ai voti anche al Senato (era già stato approvato alla Camera), dopo il passaggio in commissione, anche se non è stata ancora fissata una data. Le associazioni bergamaschePride, Agedo ...

AmoBergamo : #Bergamo Ddl Zan, sabato 8 maggio manifestazione a sostegno della legge: «Approvatela subito» - CateFerrara : RT @BergamoPossibi1: Anche Bergamo Possibile aderisce alla manifestazione di sabato 8 maggio promossa da @bergamopride per il DDL ZAN! Tut… - BergamoPossibi1 : Anche Bergamo Possibile aderisce alla manifestazione di sabato 8 maggio promossa da @bergamopride per il DDL ZAN!… -

Il Ddl Zan è al centro del dibattito pubblico e politico. E il discorso che il rapper Fedez ha tenuto sul palco del concerto del Primo Maggio in cui ha attaccato la Lega per il suo ostruzionismo nei c ...