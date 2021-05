5 motivi per leggere AD di maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo mese, in attesa di ricominciare a muoverci con più libertà, potete iniziare a viaggiare nel mondo sfogliando AD: dalla zona vinicola del Sudafrica, dove una coppia di garden designer ha costruito una villa in mezzo alla natura selvaggia ai piedi delle montagne Simonsberg, al Messico, nella punta più estrema della Baja California, fino a Bangkok, dove una casa tradizionale resiste tra i grattacieli come scrigno di memorie di chi la abita e del Paese intero. E poi ancora a Venezia, per scoprire un progetto “segreto” di Scarpa, e in Brasile, l’altrove felice di due giganti dell’architettura, Charlotte Perriand e Lina Bo Bardi. Con questo numero, inoltre, per festeggiare i suoi 40 anni, AD inizia anche un viaggio negli ambienti della casa, raccontando come si è evoluto il gusto degli italiani attraverso le immagini del nostro archivio. Cominciando dal cuore: la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo mese, in attesa di ricominciare a muoverci con più libertà, potete iniziare a viaggiare nel mondo sfogliando AD: dalla zona vinicola del Sudafrica, dove una coppia di garden designer ha costruito una villa in mezzo alla natura selvaggia ai piedi delle montagne Simonsberg, al Messico, nella punta più estrema della Baja California, fino a Bangkok, dove una casa tradizionale resiste tra i grattacieli come scrigno di memorie di chi la abita e del Paese intero. E poi ancora a Venezia, per scoprire un progetto “segreto” di Scarpa, e in Brasile, l’altrove felice di due giganti dell’architettura, Charlotte Perriand e Lina Bo Bardi. Con questo numero, inoltre, per festeggiare i suoi 40 anni, AD inizia anche un viaggio negli ambienti della casa, raccontando come si è evoluto il gusto degli italiani attraverso le immagini del nostro archivio. Cominciando dal cuore: la ...

