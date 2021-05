Advertising

interclubpavia : 113 anni tra gioia e passione, ecco 'Inter icona senza tempo' - carlo66608300 : RT @NicoSpinelli8: Giorgio Muggiani. Grazie a te, da 113 anni, scriviamo una storia meravigliosa. #IMScudetto #IMInter #Inter19 #Inter113 h… - tsolignani : ?? «Quasi nessuno lo ricorderà ma oggi, 113 anni fa, nella bassa parmense nasceva lo scrittore italiano più tradott… - LucianoDavite : RT @NicoSpinelli8: Giorgio Muggiani. Grazie a te, da 113 anni, scriviamo una storia meravigliosa. #IMScudetto #IMInter #Inter19 #Inter113 h… - andreadaspb : RT @NicoSpinelli8: Giorgio Muggiani. Grazie a te, da 113 anni, scriviamo una storia meravigliosa. #IMScudetto #IMInter #Inter19 #Inter113 h… -

Ultime Notizie dalla rete : 113 anni

Tv Sorrisi e Canzoni

di passione, gloria, gioia ed emozione. Racconta la squadra come era, come è e come sarà: palloni, scarpe, maglie, guanti da portiere, fasce di capitano, panchine, stadi, campi da gioco o da ...Tre ragazzi, molto giovani, probabilmente sotto i vent', tutti di colore, l'hanno aggredita ... La donna, dopo esser riuscita a mettere in fuga i tre giovani, non ha esitato a chiamare il. Sul ...Un grande libro illustrato dedicato all'Inter, uno dei club storici più amati e seguiti del mondo. La sua storia, i protagonisti, i luoghi, il forte legame con l'Italia e in particolare con la città d ...I poliziotti sono intervenuti immediatamente, trovando all’interno dell’appartamento la donna, vittima, in un evidente stato di sofferenza.