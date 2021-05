100 anni di Chanel N°5 | il profumo che ha segnato la storia

(Di giovedì 6 maggio 2021) LoN°5 compie un secolo, la fragranza che rivoluzionato il mondo dei profumi resta ancora oggi oggetto del desiderio. Il 5 maggio 1921 la fragranza unica voluta da madamoiselle Coco e realizzata da Ernest Beaux veniva lanciata per la prima volta. Oggi, un secolo dopo il suo debuttoN°5 è una delle fragranze più vendute al mondo con oltre 80 milioni di flaconi venduti. Mesi di ricerche per ottenere la fragranza perfetta, un “che sappia di donna” un’essenza “che resti addosso”. Da questi presupposti il lavoro di concerto del chimico Ernest Beaux e di Cocoha dato vita a una delle fragranze più iconiche che siano mai state vendute. La nascita di un mito LoN°5 rompe per la prima volta gli schemi che imbrigliavano le fragranze all’utilizzo di una sola nota ...

Chanel N°5: di fama La presentazione della fragranza ebbe luogo nella boutique di Rue Cambon 31, ma inizialmente lo Chanel N°5 non fu subito messo in vendita. In realtà subito dopo la sua ... Lo Chanel N°5 compie 100 anni, la fragranza che rivoluzionato il mondo dei profumi resta ancora oggi oggetto del desiderio.