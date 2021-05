Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni In primo piano le polemiche seguite al Concertone del Primo maggio con il monologo di Fedez che ha attaccato alcuni esponenti della Lega – con tanto di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 5, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono lee glidi oggi, 5, di? Scopriamoli insieme.In primo piano le polemiche seguite al Concertone del Primocon il monologo di Fedez che ha attaccato alcuni esponentiLega – con tanto di ...

