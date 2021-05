“Zona Bianca”, anticipazioni puntata 5 maggio: tra gli ospiti Vittorio Feltri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca” , il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda stasera 5 maggio su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervisterà Vittorio Feltri sull’andamento della campagna vaccinale in Italia e sulla situazione economica. “Zona Bianca” in onda stasera 5 maggio dalle 21:15 su Rete4 Inoltre, focus sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, che, dopo l’uccisione dei due rapinatori,parla per la prima volta in televisione. La trasmissione si occuperà anche di tutte le novità sulle cure domiciliari, con un’intervista in studio al professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e della situazione dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al centro del nuovo appuntamento con “” , il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda stasera 5su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervisteràsull’andamento della campagna vaccinale in Italia e sulla situazione economica. “” in onda stasera 5dalle 21:15 su Rete4 Inoltre, focus sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, che, dopo l’uccisione dei due rapinatori,parla per la prima volta in televisione. La trasmissione si occuperà anche di tutte le novità sulle cure domiciliari, con un’intervista in studio al professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e della situazione dei ...

