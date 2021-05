Zingaretti: "Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi" (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - "Mi auguro che la Lombardia raggiunga la cosiddetta 'immunità di gregge', sarebbe bellissimo, in queste cose non esiste competizione: noi nella nostra regione se continuiamo a correre ci arriveremo in tempi brevi". Lo ha affermato ad "Agorà" su Rai3 il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti. "La novità di oggi - ha ricordato - è la messa in sicurezza di vita degli anziani: un anno fa nelle Rsa si piangeva, oggi si comincia a ballare. Siamo ancora in una fase molto complicata , non possiamo dire che i problemi sono finiti ma sicuramente che tutti assieme stiamo vincendo e ci aspetta un futuro migliore". "Se i nuovi casi stanno scendendo e il numero delle vittime cala è anche perché c'è il coprifuoco: la rimozione di alcune misure deve essere sempre legata ai numeri dei ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - "Mi auguro che la Lombardia raggiunga la cosiddetta 'di', sarebbe bellissimo, in queste cose non esiste competizione: noi nella nostra regione se continuiamo a correre ci arriveremo in". Lo ha affermato ad "Agorà" su Rai3 il presidente del, Nicola. "La novità di oggi - ha ricordato - è la messa in sicurezza di vita degli anziani: un anno fa nelle Rsa si piangeva, oggi si comincia a ballare. Siamo ancora in una fase molto complicata , non possiamo dire che i problemi sono finiti ma sicuramente che tutti assieme stiamo vincendo e ci aspetta un futuro migliore". "Se i nuovi casi stanno scendendo e il numero delle vittime cala è anche perché c'è il coprifuoco: la rimozione di alcune misure deve essere sempre legata ai numeri dei ...

