Zanetti rivela: 'L'Inter era in vendita, ha gravi problemi finanziari' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fresco di vittoria del diciannovesimo scudetto , Javier Zanetti ha raccontato alcuni retroscena della stagione nerazzurra. Tra alti e bassi, il vicepresidente ha ammesso anche le difficoltà che l' ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fresco di vittoria del diciannovesimo scudetto , Javierha raccontato alcuni retroscena della stagione nerazzurra. Tra alti e bassi, il vicepresidente ha ammesso anche le difficoltà che l' ...

Yuro_23 : RT @CorSport: #Zanetti rivela: 'L'#Inter era in vendita, ha gravi problemi finanziari' - Bubu_Inter : RT @CorSport: #Zanetti rivela: 'L'#Inter era in vendita, ha gravi problemi finanziari' - CorSport : #Zanetti rivela: 'L'#Inter era in vendita, ha gravi problemi finanziari' - sportli26181512 : #Zanetti rivela: 'L'Inter era in vendita, ha gravi problemi finanziari': Tra lo scudetto appena vinto e le difficol… -