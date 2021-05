Zanetti chiarisce | “Mie parole riportate male”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Javierfa chiarezza sulle sue dichiarazioni Hanno fatto discutere ledel vice presidente dell’Inter, Javierai microfoni di La Nacion in cui si evidenziavano gravi problemi societari, chiarendo la sua posizione in una dichiarazione rilasciata all’ANSA. “Le miein riferimento alla proprietà sono state mal. Io ho invece detto che la proprietà ha sempre continuato a supportare il club nonostante la crisi economica globale generata dalla pandemia” Leincriminate Ecco i passaggi dell’intervista che hanno portato al chiarimento dell’ex capitano nerazzurro. Le voci secondo cui il gruppo cinese Suning stava cercando acquirenti per il club sono state molto difficili da gestire?È vero che a metà stagione il club potreva essere ...