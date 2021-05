Zanetti: “Abbiamo gravi problemi . C’è un passivo di 102 milioni di euro” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso della sua lunga intervista a La Nacion, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, oltre che dello scudetto, ha parlato dei problemi finanziari del club che ha rischiato di essere venduto a metà campionato. Queste le parole dell’argentino: “E’ vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto L’Inter ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari, con un passivo superiore ai 102 milioni di euro. Dobbiamo migliorare. Potrebbero volerci un paio d’anni per ritrovare l’equilibrio. La situazione è complicata anche con la vittoria del tricolore, inutile nasconderlo, ma almeno siamo felici del successo. Servirà riaprire gli stadi e solo quando la normalità tornerà potremo tornare a crescere. Il nostro passivo è superiore ai ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso della sua lunga intervista a La Nacion, il vice presidente dell’Inter, Javier, oltre che dello scudetto, ha parlato deifinanziari del club che ha rischiato di essere venduto a metà campionato. Queste le parole dell’argentino: “E’ vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto L’Inter ha attraversato e sta attraversandofinanziari, con unsuperiore ai 102di. Dobbiamo migliorare. Potrebbero volerci un paio d’anni per ritrovare l’equilibrio. La situazione è complicata anche con la vittoria del tricolore, inutile nasconderlo, ma almeno siamo felici del successo. Servirà riaprire gli stadi e solo quando la normalità tornerà potremo tornare a crescere. Il nostroè superiore ai ...

