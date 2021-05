WTA Madrid 2021, Ashleigh Barty piega Petra Kvitova nel big match, Aryna Sabalenka e Badosa in semifinale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo vicini alle battute finali del WTA di Madrid. Sulla terra rossa spagnola oggi era giornata di quarti di finale e le attese c’erano per confronti altamente interessanti. In primis, la sfida tra la n.1 del mondo Ashleigh Barty e la ceca Petra Kvitova. Ebbene, l’aussie ha fatto valere la sua forza e la propria continuità di gioco al cospetto di una Kvitova che solo nel secondo set è riuscita a far male alla rivale con le sue traiettorie mancine. Alla fine della fiera Barty si è imposta con lo score di 6-1 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita e tanti saluti a Petra. Il nome della prossima avversaria sarà quello della spagnola Paula Badosa Gibert. Una sfidante inattesa per l’australiana, visto che l’iberica (n.62 del mondo) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo vicini alle battute finali del WTA di. Sulla terra rossa spagnola oggi era giornata di quarti di finale e le attese c’erano per confronti altamente interessanti. In primis, la sfida tra la n.1 del mondoe la ceca. Ebbene, l’aussie ha fatto valere la sua forza e la propria continuità di gioco al cospetto di unache solo nel secondo set è riuscita a far male alla rivale con le sue traiettorie mancine. Alla fine della fierasi è imposta con lo score di 6-1 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita e tanti saluti a. Il nome della prossima avversaria sarà quello della spagnola PaulaGibert. Una sfidante inattesa per l’australiana, visto che l’iberica (n.62 del mondo) ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Madrid Wta Madrid 2021, Barty supera Kvitova e trova Gibert. Sabalenka - Pavlyuchenkova l'altra semifinale La numero uno del mondo Ashleigh Barty opposta alla spagnola Paula Badosa Gibert , la bielorussa Aryna Sabalenka contro la russa Pavlyuchenkova . Sono queste le due semifinali del Wta di Madrid 2021 di tennis al termine del mercoledì dedicato ai quarti di finale del torneo femminile. L'australiana Barty ha avuto la meglio di Petra Kvitova nel match più combattuto di giornata: ...

Belinda Bencic eliminata a Madrid Vera e propria bestia nera delle tenniste svizzere, Paula Badosa Gibert (WTA 62) ha superato anche nel suo secondo scontro diretto Belinda Bencic (11), che nei quarti del Masters 1000 di Madrid ha perso per 6 - 4 7 - 5 in 1h51'. Nel 1o set la Bencic ha concesso il break ...

Nadal cruises into last 16, Barty faces Badosa in semis Rafael Nadal began his bid for a sixth Madrid Open title in simple fashion yesterday, easing past youngster Carlos Alcaraz 6-1, 6-2 to reach the last 16.

