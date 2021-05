Woody Allen: «Cosa chiederei a Dio? Di sicuro, sarei sgarbato» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Seduto sul divano di casa – che, sì, è proprio come l’avete sempre immaginata – alle otto e mezza del mattino, in una camicia celeste. Così in tempo di pandemia uno tra i registi più grandi di sempre concede interviste via Zoom dal suo salotto (di Manhattan, ovviamente). Ottantacinque anni, quattro Oscar, 48 film alle spalle e l’ultimo (bellissimo) che arriva nelle sale italiane dal 6 maggio distribuito da Vision Distribution, Woody Allen in Rifkin’s Festival ha voluto Wallace Shawn per il suo alter ego Mort Rifkin – insoddisfatto, ironico, ipocondriaco, bruttino ma dal grande ego – ex professore cinefilo che accompagna la moglie Sue (Gina Gershon), addetta stampa di un giovane regista pretenzioso (Louis Garrel), il cui obiettivo dei suoi film è portare la pace tra gli arabi e gli israeliani («e come non pensare alla fame del mondo», la battuta di Rifkin) al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna. «All’inizio per Mort Rifkin avevo pensato a un attore più giovane, ma poi mi sono detto che uno cresciuto con il cinema europeo dovesse avere più anni», spiega Allen, «I protagonisti delle mie storie hanno sempre qualche tratto in comune con la mia personalità, ritrovo l’umorismo, i dubbi e le ansie. La famiglia mi accusa di trasformare in sintomi medici ogni preoccupazione». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Seduto sul divano di casa – che, sì, è proprio come l’avete sempre immaginata – alle otto e mezza del mattino, in una camicia celeste. Così in tempo di pandemia uno tra i registi più grandi di sempre concede interviste via Zoom dal suo salotto (di Manhattan, ovviamente). Ottantacinque anni, quattro Oscar, 48 film alle spalle e l’ultimo (bellissimo) che arriva nelle sale italiane dal 6 maggio distribuito da Vision Distribution, Woody Allen in Rifkin’s Festival ha voluto Wallace Shawn per il suo alter ego Mort Rifkin – insoddisfatto, ironico, ipocondriaco, bruttino ma dal grande ego – ex professore cinefilo che accompagna la moglie Sue (Gina Gershon), addetta stampa di un giovane regista pretenzioso (Louis Garrel), il cui obiettivo dei suoi film è portare la pace tra gli arabi e gli israeliani («e come non pensare alla fame del mondo», la battuta di Rifkin) al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna. «All’inizio per Mort Rifkin avevo pensato a un attore più giovane, ma poi mi sono detto che uno cresciuto con il cinema europeo dovesse avere più anni», spiega Allen, «I protagonisti delle mie storie hanno sempre qualche tratto in comune con la mia personalità, ritrovo l’umorismo, i dubbi e le ansie. La famiglia mi accusa di trasformare in sintomi medici ogni preoccupazione».

infoitcultura : Woody Allen ci parla di Rifkin’s Festival e la sua carriera: “Nei film serve che le cose vadano male” - CesconMichela : RT @GiulioBase: A sale riaperte ho già visto tre ottimi film: l’Orso d’Oro di Berlino, l’ultimo Woody Allen e il candidato all’Oscar della… - zazoomblog : Woody Allen non vuole andare in pensione nonostante le polemiche: nuovo film in cantiere dopo Rifkins Festival -… - pazzoperrep : Osservatorio Interviste. Da non perdere quella di @AriannaFinos al grandissimo Woody Allen in apertura di Spettac… - AntolinTeresa : RT @GiulioBase: A sale riaperte ho già visto tre ottimi film: l’Orso d’Oro di Berlino, l’ultimo Woody Allen e il candidato all’Oscar della… -