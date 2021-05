Will Smith è fuori forma, ma è in arrivo la sua nuova serie fitness su YouTube (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le foto varie pubblicate su Instagram con pancetta in bella evidenza erano un indizio: Will Smith è pronto a rimettersi in forma a favore di telecamera in una nuova serie docu-reality in chiave fitness firmata YouTube. Il progetto in questione si intitolerà «Best shape of my life» e vedrà – almeno stando alle prime indiscrezioni - il celebre attore alle prese con una routine a base di allenamento, sana alimentazione & co. I post su Instagram «Sarò sincero con voi, sono nella peggior forma fisica della mia vita», aveva scritto sul proprio profilo Instagram lo stesso Will Smith soltanto qualche giorno fa, pubblicando una propria foto che metteva in evidenza l'addome rilassato. Un'immagine ben diversa, insomma, da ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le foto varie pubblicate su Instagram con pancetta in bella evidenza erano un indizio:è pronto a rimettersi ina favore di telecamera in unadocu-reality in chiavefirmata. Il progetto in questione si intitolerà «Best shape of my life» e vedrà – almeno stando alle prime indiscrezioni - il celebre attore alle prese con una routine a base di allenamento, sana alimentazione & co. I post su Instagram «Sarò sincero con voi, sono nella peggiorfisica della mia vita», aveva scritto sul proprio profilo Instagram lo stessosoltanto qualche giorno fa, pubblicando una propria foto che metteva in evidenza l'addome rilassato. Un'immagine ben diversa, insomma, da ...

rtl1025 : ?? Will #Smith posta questa foto sui social per invitare tutti ad accettare la propria forma fisica. Voi siete pro… - smandel7771 : RT @katia33496435: Ragazzi la storia di Giulia di Will Smith è per far capire che anche se siamo in carne dobbiamo apprezzarci !! Ci vuole… - dettalauretta : RT @Lucyfero75: Will Smith + pancetta = uno di noi ?????? - Marika54538042 : RT @BenedettoC8: Pedro che in due giorni di ritiro si è visto “daje zio”, “P.P.”, “bono a Will Smith”. PPVOLASOLO*VERIFAN ?? #prelemi - paxxesca : @IlariaScusatema In realtà penso che il “comunque” si riferisca al fatto che Will Smith nel post ha scritto che vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Will Smith Will Smith mostra il fisico post - lockdown: "Amo questo corpo ma voglio sentirmi meglio" Will Smith torna sulla questione che poche ore fa ha scatenato la rete, quella del suo fisico non più atletico e snello . Dopo la foto in cui ha rivelato la sua pancia molto più pronunciata del solito ...

Will Smith, via la pancetta post lockdown: ecco la nuova mini serie YouTube Uno dei tanti effetti collaterali del periodo storico che stiamo vivendo è certamente il peggioramento della nostra forma fisica a causa della troppa sedentarietà. Lo sa bene anche Will Smith , la star di Hollywood che, durante la pandemia, ha visto il suo corpo peggiorare a suon di Muffin di mezzanotte . Nei giorni scorsi si è mostrato sul proprio canale Instagram in tutto il ...

Will Smith mette in mostra la pancetta da lockdown Io Donna Hipgnosis si compra anche i Red Hot Chili Peppers Le canzoni della band, che il prossimo anno festeggerà 40 anni di carriera, pagate 140 milioni di dollari dal fondo che già detiene quelle di Neil Young e altri ...

Will Smith è fuori forma, ma è in arrivo la sua nuova serie fitness su YouTube Dopo le foto che lo ritraevano con qualche chilo di troppo, l'attore ha presentato il suo nuovo progetto «Best shape of my life» in collaborazione con YouTube ...

torna sulla questione che poche ore fa ha scatenato la rete, quella del suo fisico non più atletico e snello . Dopo la foto in cui ha rivelato la sua pancia molto più pronunciata del solito ...Uno dei tanti effetti collaterali del periodo storico che stiamo vivendo è certamente il peggioramento della nostra forma fisica a causa della troppa sedentarietà. Lo sa bene anche, la star di Hollywood che, durante la pandemia, ha visto il suo corpo peggiorare a suon di Muffin di mezzanotte . Nei giorni scorsi si è mostrato sul proprio canale Instagram in tutto il ...Le canzoni della band, che il prossimo anno festeggerà 40 anni di carriera, pagate 140 milioni di dollari dal fondo che già detiene quelle di Neil Young e altri ...Dopo le foto che lo ritraevano con qualche chilo di troppo, l'attore ha presentato il suo nuovo progetto «Best shape of my life» in collaborazione con YouTube ...