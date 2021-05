WhatsApp, rivoluzione storica: sarà possibile a breve (Di mercoledì 5 maggio 2021) WhatsApp è pronta a cambiare per sempre, con una vera e propria rivoluzione in arrivo. A breve sull’applicazione sarà possibile effettuare pagamenti: ecco come. Arrivano i pagamenti su WhatsApp, una rivoluzione storica partita da Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021)è pronta a cambiare per sempre, con una vera e propriain arrivo. Asull’applicazioneeffettuare pagamenti: ecco come. Arrivano i pagamenti su, unapartita da Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli L'articolo proviene da Inews.it.

infoitscienza : Whatsapp, la novità è una vera rivoluzione: ora tutti possono farlo - b_farm_it : L'approccio ai nuovi strumenti in - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??#Roma, dal vantaggio alla goleada #ManUnited ??#Juve, sarà rivoluzione? ??Vigilia #Inter… - tutticonvocati : [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??#Roma, dal vantaggio alla goleada #ManUnited ??#Juve, sarà rivoluzione? ??Vigilia… - infoitscienza : Whatsapp, la rivoluzione si avvicina: l’indizio che cambia la chat -