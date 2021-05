WhatsApp, novità assoluta: a breve disponibile al mondo intero (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sbarca su WhatsApp una novità assoluta. A breve gli utenti potranno ricevere ed inviare denaro: tutte le caratteristiche della nuova funzione. novità per l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo (via Screenshot)WhatsApp non finisce mai di stupire ed è pronto a lanciare ‘Pay‘, l’ultima novità degli sviluppatori di Menlo Park. A breve gli utenti di tutto il mondo potranno inviare e ricevere denaro all’interno dell’applicazione. In precedenza la funzione era stata provata in anteprima in Brasile ed India, tanto da creare una querelle con la banca più importante del paese sudamericano. POTREBBE INTERESSARTI >>> Iliad, l’offerta con 100 Giga rinnovata anche a maggio: dettagli e costi L’aggiornamento però ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sbarca suuna. Agli utenti potranno ricevere ed inviare denaro: tutte le caratteristiche della nuova funzione.per l’applicazione di messaggistica più famosa al(via Screenshot)non finisce mai di stupire ed è pronto a lanciare ‘Pay‘, l’ultimadegli sviluppatori di Menlo Park. Agli utenti di tutto ilpotranno inviare e ricevere denaro all’interno dell’applicazione. In precedenza la funzione era stata provata in anteprima in Brasile ed India, tanto da creare una querelle con la banca più importante del paese sudamericano. POTREBBE INTERESSARTI >>> Iliad, l’offerta con 100 Giga rinnovata anche a maggio: dettagli e costi L’aggiornamento però ...

