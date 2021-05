Vola la campagna vaccinale negli USA: Biden e Pfizer pronti a vaccinare 12 e 15enni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Corre la campagna di Vaccinazione negli USA che sperano un ritorno alla normalità entro l’estate. La FDA, food and drugs association, si prepara ad autorizzare la vaccinazione per i ragazzi dai 12 ai 15 anni di età, con il siero Pfizer-BioNTech già da settimana prossima. Biden e Pfizer mettono pressione alla FDA Risale a ieri l’annuncio del presidente Biden di una nuova fase della campagna vaccinale in America e adesso si aspetta il beneplacito dell’organo responsabile della salute pubblica per estendere la validità dell’efficacia del vaccino covid Pfizer-BioNTech alla fascia d’eta dei ragazzini sopra i 15 anni. Al momento, infatti, la somministrazione del farmaco è consigliata ai maggiori di 16 anni. La richiesta di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Corre ladi VaccinazioneUSA che sperano un ritorno alla normalità entro l’estate. La FDA, food and drugs association, si prepara ad autorizzare la vaccinazione per i ragazzi dai 12 ai 15 anni di età, con il siero-BioNTech già da settimana prossima.mettono pressione alla FDA Risale a ieri l’annuncio del presidentedi una nuova fase dellain America e adesso si aspetta il beneplacito dell’organo responsabile della salute pubblica per estendere la validità dell’efficacia del vaccino covid-BioNTech alla fascia d’eta dei ragazzini sopra i 15 anni. Al momento, infatti, la somministrazione del farmaco è consigliata ai maggiori di 16 anni. La richiesta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vola campagna La cavalcata di Ayuso, l'anti Sánchez Nei sondaggi il suo nome vola. Proprio lei che era diventata presidenta arrivando seconda dietro al ... In tutta la campagna si è rivolta sempre e solo al premier socialista Pedro Sánchez, non ai ...

SardexPay, piano di crowdfunding vola. Già superato il target di 600mila euro SardexPay nel primo trimestre del 2021 cresce dell'80 per cento e la campagna di equity crowdfunding vola: in due settimane superato il target dei 600.000 euro e nuovo obiettivo a 900.000 euro con l'obiettivo di accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni e ...

Vola la campagna vaccinale negli USA: Biden e Pfizer pronti a vaccinare 12 e 15enni Periodico Italiano

Estate 2021: fra voli all’estero, turismo di prossimità e semi-residenziale, le soluzioni per una vacanza su misura Con l’avvicinarsi dell’estate, nonostante i tempi siano ancora incerti e delicati, lo scenario relativo alle scelte delle prossime vacanze da parte degli italiani inizia gradualmente a delinearsi: per ...

