Viva la politica e abbasso il complottismo! (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Matteo Renzi. Come ci diciamo da mesi, la campagna di vaccinazione è l’unica vera grande chance per uscire dall’incubo Coronavirus. Il cambio delle guardia Conte/Draghi, la sostituzione di Arcuri con il generale Figliuolo e l’intervento della Protezione Civile hanno prodotto una svolta che è finalmente evidente anche nei numeri: ogni giorno abbiamo 500.000 nuovi vaccinati e meno di diecimila nuovi Leggi su freeskipper (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Matteo Renzi. Come ci diciamo da mesi, la campagna di vaccinazione è l’unica vera grande chance per uscire dall’incubo Coronavirus. Il cambio delle guardia Conte/Draghi, la sostituzione di Arcuri con il generale Figliuolo e l’intervento della Protezione Civile hanno prodotto una svolta che è finalmente evidente anche nei numeri: ogni giorno abbiamo 500.000 nuovi vaccinati e meno di diecimila nuovi

