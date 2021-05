Vini, spumanti e liquori: alcune idee regalo per la festa della mamma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mancano solo pochi giorni alla festa della mamma… Avete già acquistato il regalo? Perché non sorprenderla con una bella bottiglia di vino? Ecco i consigli di Enoteca Gaudes per fare la scelta più giusta. Per le mamme che amano i Vini bianchi profumati non si può non pensare a un classico Gewurztraminer dell’Alto-Adige, fresco e con intense note floreali, perfetto da abbinare a un carpaccio di pesce. Chi volesse rimanere su un vino dotato di queste caratteristiche può optare anche per il meno conosciuto ma molto apprezzato Moscato Giallo, che viene prodotto sempre in Alto Adige come vino bianco secco e fermo con ricchissimi profumi di frutta matura. Per le mamme appassionate di spumanti, invece, si raccomanda di provare un Prosecco Valdobbiadene Cartizze DOCG, punta di diamante di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mancano solo pochi giorni alla… Avete già acquistato il? Perché non sorprenderla con una bella bottiglia di vino? Ecco i consigli di Enoteca Gaudes per fare la scelta più giusta. Per le mamme che amano ibianchi profumati non si può non pensare a un classico Gewurztraminer dell’Alto-Adige, fresco e con intense note floreali, perfetto da abbinare a un carpaccio di pesce. Chi volesse rimanere su un vino dotato di queste caratteristiche può optare anche per il meno conosciuto ma molto apprezzato Moscato Giallo, che viene prodotto sempre in Alto Adige come vino bianco secco e fermo con ricchissimi profumi di frutta matura. Per le mamme appassionate di, invece, si raccomanda di provare un Prosecco Valdobbiadene Cartizze DOCG, punta di diamante di ...

