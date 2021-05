Vignato incanta Bologna | tre assist per Palacio contro la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Trein uno stesso match di campionato non sono per tutti, in particolare se sulla carta d’identità l’anno di nascita è il 2000.Per questo, nel weekend in cui Ronaldo segna la sua ottava doppietta nella competizione in corso, Eriksen e Hakimi firmano lo Scudetto dell’Inter e Correa, il titolo di MVP va a Emanuel, chelapuntella una prestazione sublime mandando tre volte a bersaglio Rodrigo.Tre passaggi vincenti nella stessa gara per un giocatore appena ventenne non si vedevano dai tempi di Mateo Kovacic nel 2014 (sono loro i due più giovani ad esserci riusciti da quando Opta nel 2004/05 ha iniziato a raccogliere il dato). Miglior prestazione di sempre per il rossoblù, che registra Indici di Efficienza da Top Player: IET al 98% e IEF al ...