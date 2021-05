Videogiochi | le nuove auto pazzesche che puoi avere con Project Cars 3

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Quattro tra leelettriche più stupefacenti arrivano nel mondo dei, nell'ultimo DLC di3. Electric Pack è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, come parte del Season Pass o come contenuto acquistabile separatamente. Il contenuto aggiuntivo segue gli altri tre già disponibili: Power Pack, Legends Pack e Style Pack, ognuno contenente un circuito gratuito e disponibile per tutti i giocatori del titolo Bandai Namco Entertainment. Il Power Pack tra le altre cose ci aveva regalato uno spoiler sulla Nissan Z Proto, alla sua prima apparizione in un videogame. L'Electric Pack sceglie di guardare verso il futuro e ci propone quattroelettriche, sportive e da corsa. La 2020 Porsche Taycan Turbo S, la 2020 Volkswagen ID.R, la 2019 Nio EP9, e, per la prima volta in un ...