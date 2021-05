Video l’Eredità 5 maggio 2021: Silvia campionessa (Di mercoledì 5 maggio 2021) l’Eredità di mercoledì 5 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Silvia di Roma. Silvia è fotografa di moda. Ha una laurea magistrale in musica e spettacolo, scienze dello spettacolo, produzione multimediale. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 5 maggio 2021)di mercoledì 5. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornandodel programma, èdi Roma.è fotografa di moda. Ha una laurea magistrale in musica e spettacolo, scienze dello spettacolo, produzione multimediale. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ...

