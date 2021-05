VIDEO Champions League 2021, Chelsea-Real Madrid 2-0: le reti di Werner e Mount lanciano i Blues in finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Chelsea ce l’ha fatta! I Blues, infatti, stendono con il punteggio di 2-0 il Real Madrid nel match di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-2021 e, forti dell’1-1 conquistato in Spagna, blindano il passaggio del turno. A questo punto tutta la concentrazione andrà verso la finale dello stadio Ataturk di Istanbul di sabato 29 maggio contro il Manchester City. La partita di questa sera a Stamford Bridge ha visto la squadra di mister Tuchel giocare davvero un match di spessore, andando a segno nel primo tempo con Werner, prima del raddoppio nel finale con Mount. Nel mezzo tante occasioni sprecate, mentre il Real Madrid ha provato ad aggrapparsi a Benzema, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilce l’ha fatta! I, infatti, stendono con il punteggio di 2-0 ilnel match di ritorno delle semifinali di2020-e, forti dell’1-1 conquistato in Spagna, blindano il passaggio del turno. A questo punto tutta la concentrazione andrà verso ladello stadio Ataturk di Istanbul di sabato 29 maggio contro il Manchester City. La partita di questa sera a Stamford Bridge ha visto la squadra di mister Tuchel giocare davvero un match di spessore, andando a segno nel primo tempo con, prima del raddoppio nelcon. Nel mezzo tante occasioni sprecate, mentre ilha provato ad aggrapparsi a Benzema, ...

Tg3web : Le pallavoliste dell'Imoco Conegliano salgono sul tetto d'Europa. Vincono contro la squadra di Istanbul e si aggiud… - AC_1908 : RT @IlProfDaLecce: Immaginate avere CR7, essere in crisi economica e non vincere lo scudetto Immaginate avere Dio Zlatan per poi ritrovars… - lautarvojumped : RT @Roxas_223: Enzo calcolando le Champions che mancano per superare la Spagna - OA_Sport : VIDEO Champions League 2021, #Chelsea-#RealMadrid 2-0: le reti di #Werner e #Mount lanciano i Blues in finale #UCL… - Mediagol : #Video #ChampionsLeague, il Chelsea batte il Real e conquista la finale: Werner e Mount fanno volare Tuchel -