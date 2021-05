Vezzali | “Riaperture sport in base a quadro epidemiologico”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Lesono legate alche il Paese sta vivendo. Ci sono le indicazioni del Cts, il dipartimentosi confronta con ministero della Salute e poi il governo prende la decisione”. Lo ha dichiarato Valentina, sottosegretaria allo, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di. “Dal 26 aprile tutti gliall’aperto si possono praticare, così come le piscine da metà maggio. E’ un grande passo avanti. Le palestre riapriranno dal 1 giugno, le piscine al coperto purtroppo sono state escluse ma c’è un tavolo tecnico affinchè possano riaprire quanto prima e in massima sicurezza”.Face.