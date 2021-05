Vernice effetto cemento: cos’è, come si usa e come integrarla nell’ambiente domestico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le mode e i dettagli del design più innovativo e moderno ci insegnano che non esistono materiali inadatti alla decorazione domestica: tutto sta a che tipo di effetto vogliamo ottenere. Una delle vernici più bizzarre da usare in casa è il finto cemento: per la nostra guida abbiamo fatto riferimento a quella prodotta da Cromas, leader nel settore professionale per l’industria e l’artigianato. Ecco qualche dettaglio in più sulla Vernice ad effetto cemento! L’effetto La Vernice ad effetto cemento è, alla vista e al tatto, davvero simile al materiale originale nella sua versione addizionata alla sabbia. Il materiale è al tocco poroso e ruvido, e si possono creare effetti tridimensionali e texture veramente speciali e decorative già da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le mode e i dettagli del design più innovativo e moderno ci insegnano che non esistono materiali inadatti alla decorazione domestica: tutto sta a che tipo divogliamo ottenere. Una delle vernici più bizzarre da usare in casa è il finto: per la nostra guida abbiamo fatto riferimento a quella prodotta da Cromas, leader nel settore professionale per l’industria e l’artigianato. Ecco qualche dettaglio in più sullaad! L’Laadè, alla vista e al tatto, davvero simile al materiale originale nella sua versione addizionata alla sabbia. Il materiale è al tocco poroso e ruvido, e si possono creare effetti tridimensionali e texture veramente speciali e decorative già da ...

