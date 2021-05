Verbali Amara, il pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione di segreto. Davigo sarà ascoltato come teste (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un nuovo capitolo che riguarda la vicenda dei Verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni e già condannato per corruzione in atti giudiziari, resi alla procura di Milano a partire dal dicembre del 2019 in cui si parlava di una presunta loggia composta da magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Il magistrato Paolo Storari, che ha consegnato i documenti (senza timbro e firma) nelle mani dell’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo lamentando l’inerzia dei suoi colleghi, è stato iscritto nel registro degli indagati a Roma, come atto dovuto, per rivelazione del segreto d’ufficio. Secondo quanto apprende l’Ansa, ha ricevuto un invito a comparire per sabato prossimo ed è pronto a spiegare e a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un nuovo capitolo che riguarda la vicenda deidi Piero, ex avvocato esterno dell’Eni e già condannato per corruzione in atti giudiziari, resi alla procura dia partire dal dicembre del 2019 in cui si parlava di una presunta loggia composta da magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Il magistrato, che ha consegnato i documenti (senza timbro e firma) nelle mani dell’ex consigliere del Csm Piercamillolamentando l’inerzia dei suoi colleghi, è stato iscritto nel registro degli indagati aatto dovuto, perdeld’ufficio. Secondo quanto apprende l’Ansa, ha ricevuto un invito a comparire per sabato prossimo ed è pronto a spiegare e a ...

