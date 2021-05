Venus Club, in arrivo il nuovo programma condotto da Lorella Boccia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lorella Boccia sarà la conduttrice di Venus Club, in onda da giovedì 6 maggio Un Club notturno dedicato alle donne: questo il format del nuovo programma condotto da Lorella Boccia. In onda da giovedì 6 maggio su Italia 1 in seconda serata, quello condotto dall’ex professionista di Amici è un late show tutto al femminile in uno studio allestito come un Club. Opinioniste d’eccezione Mara Maionchi e Iva Zanicchi. E poi ancora tantissime ospiti che si racconteranno attraverso le domande della conduttrice. Ospiti fissi la campionessa di flair bartender Daniela Istrate, la live band guidata da Micol Arpa Rock, ballerine pole dancer e contorsioniste. La prima ad inaugurare la ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021)sarà la conduttrice di, in onda da giovedì 6 maggio Unnotturno dedicato alle donne: questo il format delda. In onda da giovedì 6 maggio su Italia 1 in seconda serata, quellodall’ex professionista di Amici è un late show tutto al femminile in uno studio allestito come un. Opinioniste d’eccezione Mara Maionchi e Iva Zanicchi. E poi ancora tantissime ospiti che si racconteranno attraverso le domande della conduttrice. Ospiti fissi la campionessa di flair bartender Daniela Istrate, la live band guidata da Micol Arpa Rock, ballerine pole dancer e contorsioniste. La prima ad inaugurare la ...

