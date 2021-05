Ventura: “Spalletti al Napoli? Glielo auguro” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ventura: “Spalletti al Napoli? Glielo auguro, dopo 2 anni avrà il fuoco dentro. Sarebbe un affare sia per lui che per il club” A Radio Marte, nel corso della trasmissione, è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore, per perlare del Napoli, di Sapelletti accostato alla panchina della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: SU GUARDIOLA “Guardiola? Mediamente ha vinto spesso e ha sempre vinto facendo calcio, divertendo e facendo un calcio assolutamente godibile. Le cose non vengono mai per caso e vincere non è mai facile, lui lo fa spesso e volentieri. -afferma Ventura- Certo servono anche i giocatori, in panchina aveva gente come Sterling e Aguero. Ha dominato la Premier, è in finale di Champions e quindi questo conferma che è un grande ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 5 maggio 2021): “al, dopo 2 anni avrà il fuoco dentro. Sarebbe un affare sia per lui che per il club” A Radio Marte, nel corso della trasmissione, è intervenuto Gian Piero, allenatore, per perlare del, di Sapelletti accostato alla panchina della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: SU GUARDIOLA “Guardiola? Mediamente ha vinto spesso e ha sempre vinto facendo calcio, divertendo e facendo un calcio assolutamente godibile. Le cose non vengono mai per caso e vincere non è mai facile, lui lo fa spesso e volentieri. -afferma- Certo servono anche i giocatori, in panchina aveva gente come Sterling e Aguero. Ha dominato la Premier, è in finale di Champions e quindi questo conferma che è un grande ...

