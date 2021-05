Veneto, è giallo sulla querela “fantasma” della Regione a Crisanti. Zaia non risponde alla domanda: “Chiedete al direttore generale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La “querela”, alias “esposto”, alias “segnalazione” della Regione Veneto nei confronti del professore Andrea Crisanti ha dato luogo a una serie di non-risposte del governatore leghista Luca Zaia durante la quotidiana conferenza stampa nella sede della Protezione Civile. È da una settimana che i giornali ne scrivono, il virologo interessato ha citato addirittura Galileo Galilei, sostenendo che la scienza non si può processare, mentre docenti e sanitari si sono schierati per difenderlo. Eppure il presidente del Veneto non spiega se la Regione abbia usato lo strumento della querela o del semplice esposto per bacchettare Crisanti e il suo famoso studio sui tamponi rapidi, largamente usati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La “”, alias “esposto”, alias “segnalazione”nei confronti del professore Andreaha dato luogo a una serie di non-risposte del governatore leghista Lucadurante la quotidiana conferenza stampa nella sedeProtezione Civile. È da una settimana che i giornali ne scrivono, il virologo interessato ha citato addirittura Galileo Galilei, sostenendo che la scienza non si può processare, mentre docenti e sanitari si sono schierati per difenderlo. Eppure il presidente delnon spiega se laabbia usato lo strumentoo del semplice esposto per bacchettaree il suo famoso studio sui tamponi rapidi, largamente usati ...

