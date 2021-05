Vasco Brondi | «Siamo su questo mondo per rivelarci | non per nasconderci»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una folta barba a incorniciargli il viso che si affaccia sullo schermo in un incontro organizzato via zoom per la presentazione di Paesaggio dopo la battaglia (Cara Catastrofe/SonyMusic, in uscita domani), il disco che segna il ritorno diquattro anni dopo la fine decretata del suo progetto Luci della centrale elettrica. Riappropriarsi della propria identità e presentarsi in prima persona, è il senso dilavoro composto da brani realizzati prima e durante la pandemia fra Ferrara, Brescia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.