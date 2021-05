Vasco Brondi: “La scrittura? E’ il mio anticorpo, meccanismo di guarigione” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zon.it ha partecipato alla Conferenza Stampa di Vasco Brondi. Il cantautore, quattro anni dopo aver spento le Luci della Centrale elettrica, torna con “Paesaggio dopo la Battaglia” Sono passati quattro anni da quando Vasco Brondi ha spento “Le luci della Centrale Elettrica“. “Quando ho chiuso il progetto – spiega il cantautore – intendevo ripartire alleggerito. Sentivo che si sarebbe chiuso un ciclo. Non mi sono obbligato a stupire: volevo essere autentico“. Il 7 maggio arriverà nei negozi di dischi “Paesaggio dopo la Battaglia“, un album firmato per la prima volta solo da Vasco Brondi. Il nuovo prodotto è talmente sincero da sembrare un flusso di coscienza: “Negli ultimi anni ho iniziato la pratica di riprendermi la musica e la scrittura come miei intimi ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zon.it ha partecipato alla Conferenza Stampa di. Il cantautore, quattro anni dopo aver spento le Luci della Centrale elettrica, torna con “Paesaggio dopo la Battaglia” Sono passati quattro anni da quandoha spento “Le luci della Centrale Elettrica“. “Quando ho chiuso il progetto – spiega il cantautore – intendevo ripartire alleggerito. Sentivo che si sarebbe chiuso un ciclo. Non mi sono obbligato a stupire: volevo essere autentico“. Il 7 maggio arriverà nei negozi di dischi “Paesaggio dopo la Battaglia“, un album firmato per la prima volta solo da. Il nuovo prodotto è talmente sincero da sembrare un flusso di coscienza: “Negli ultimi anni ho iniziato la pratica di riprendermi la musica e lacome miei intimi ...

Ansa_ER : Vasco Brondi, racconto il 'Paesaggio dopo la battaglia'. Il nuovo album in uscita il 7/5 a quattro anni dal precede… - EndCent : @vasco_brondi segue la sua direzione senza l'obbligo di dover stupire nel primo disco solista… - DietrolaNotizia : Vasco Brondi 'Paesaggio dopo la battaglia', il nuovo album - BassoFabrizio : Dopo una battaglia tutto cambia, anche il paesaggio dell'anima...ascoltate #PaesaggioDopoLaBattaglia di… - DomaniLuminosi : Costringendo i miei genitori a venire con me a sentire Vasco Brondi non a una, non a due, ma a ben tre date del tour estivo. -