Varese, operaio schiacciato da una fresa: muore in ospedale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Morto per infortunio sul lavoro a Varese, 49enne è stato schiacciato da una fresa industriale. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabile la dinamica esatta dell'incidente Un operaio di 49 anni è stato schiacciato da una enorme fresa industriale a Busto Arsizio (Varese). L'uomo che lavorava in un'azienda Metalmeccanica Bandera che si occupa di L'articolo proviene da Inews.it.

