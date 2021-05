Vaccino Toscana, boom prenotazioni 65 - 69 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - La Toscana apre le prenotazioni per i vaccini riservati alla fascia 65 - 69 anni e il portale va in tilt per le richieste. Gli over 65 si possono collegare sul portale https://prenotaVaccino.sanita.Toscana.it/#/home per prenotare le dosi che verranno somministrate già da venerdì. In pochi minuti sono arrivate 10mila prenotazioni. Le 9.600 dosi di Vaccino Johnson & Johnson sono andate rapidamente esaurite. La corsa al Vaccino mette alla prova la piattaforma e tocca al governatore, Eugenio Giani, invitare i cittadini alla calma: "Vi invito a provare con calma, ci sono ancora molte dosi disponibili in tutta la regione", scrive il presidente della regione sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Laapre leper i vaccini riservati alla fascia 65 - 69e il portale va in tilt per le richieste. Gli over 65 si possono collegare sul portale https://prenota.sanita..it/#/home per prenotare le dosi che verranno somministrate già da venerdì. In pochi minuti sono arrivate 10mila. Le 9.600 dosi diJohnson & Johnson sono andate rapidamente esaurite. La corsa almette alla prova la piattaforma e tocca al governatore, Eugenio Giani, invitare i cittadini alla calma: "Vi invito a provare con calma, ci sono ancora molte dosi disponibili in tutta la regione", scrive il presidente della regione sui social.

