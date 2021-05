Vaccino dei ragazzi, il via libera a luglio. "Campagna estiva per la scuola sicura" (Di mercoledì 5 maggio 2021) A giorni l'ok negli Usa al siero Pfizer per i 12-15enni In Europa in estate. Locatelli: "Immunizzazioni da attivare in vista del ritorno in classe". In Italia platea di 2,2 milioni di ragazzi, l'ipotesi di dosi in vacanza Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) A giorni l'ok negli Usa al siero Pfizer per i 12-15enni In Europa in estate. Locatelli: "Immunizzazioni da attivare in vista del ritorno in classe". In Italia platea di 2,2 milioni di, l'ipotesi di dosi in vacanza

