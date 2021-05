Vaccino Covid terza dose, Mastroianni: “A sanitari e anziani molto probabile” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La terza dose” di Vaccino anti-Covid “a fine anno per gli operatori sanitari e gli anziani credo che sarà molto probabile. Però andranno anche analizzati gli studi in corso, valutate le varianti virali in circolazione, verificato il titolo anticorpale a 5-6 mesi dalla seconda dose e che tipo di situazione epidemiologica avremo a novembre-dicembre”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma. “Dobbiamo ricordarci che il V-Day in Italia è stato a fine dicembre 2020: i primi medici e infermieri quasi sicuramente dovranno fare un richiamo a un anno dal Vaccino”, suggerisce l’infettivologo. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La” dianti-“a fine anno per gli operatorie glicredo che sarà. Però andranno anche analizzati gli studi in corso, valutate le varianti virali in circolazione, verificato il titolo anticorpale a 5-6 mesi dalla secondae che tipo di situazione epidemiologica avremo a novembre-dicembre”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma. “Dobbiamo ricordarci che il V-Day in Italia è stato a fine dicembre 2020: i primi medici e infermieri quasi sicuramente dovranno fare un richiamo a un anno dal”, suggerisce l’infettivologo. Per ...

