Vaccino covid per il personale scolastico, Sasso: "Soddisfazione per la ripresa della campagna. Adesso tracciamento degli studenti" (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ripresa della campagna di vaccinazione degli insegnanti e del personale della scuola va accolta con grande Soddisfazione, anche perchè la Lega è stata la forza politica che ha spinto maggiormente per arrivare a questo risultato. Non c'è dubbio che il Governo di unita' nazionale presieduto da Mario Draghi abbia impresso una netta accelerazione su diversi fronti, a cominciare proprio da quello vaccinale. Il completamento dell'immunizzazione di chi opera all'interno dei nostri istituti è fondamentale anche per la sicurezza degli studenti e per la regolare ripresa dell'anno scolastico a settembre. Il tutto accompagnato, non ci stancheremo di dirlo, dalla validazione dei test salivari per un monitoraggio ...

