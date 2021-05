Vaccino Covid, ipotesi terza dose: per esperti “molto probabile” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cresce l’ipotesi di una terza dose del Vaccino anti-Covid da somministrare a novembre a sanitari e over 80, i primi ad aver fatto le vaccinazioni. Dopo che Pfizer/BioNTech ha parlato di un probabile richiamo a 6-12 mesi dopo la seconda dose – e da lì in poi di un richiamo annuale – scienziati e esperti sono concordi nel consigliare un’ulteriore inoculazione, anche se per alcuni è una decisione che va presa sulla base dei dati clinici. PREGLIASCO “Un ulteriore richiamo del Vaccino anti-Covid”, con la terza dose “era già previsto. I dati sono ancora da confermare rispetto a quella che è la durata della protezione, in più vediamo che la malattia dopo sei mesi in qualche caso determina ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cresce l’di unadelanti-da somministrare a novembre a sanitari e over 80, i primi ad aver fatto le vaccinazioni. Dopo che Pfizer/BioNTech ha parlato di unrichiamo a 6-12 mesi dopo la seconda– e da lì in poi di un richiamo annuale – scienziati esono concordi nel consigliare un’ulteriore inoculazione, anche se per alcuni è una decisione che va presa sulla base dei dati clinici. PREGLIASCO “Un ulteriore richiamo delanti-”, con la“era già previsto. I dati sono ancora da confermare rispetto a quella che è la durata della protezione, in più vediamo che la malattia dopo sei mesi in qualche caso determina ...

